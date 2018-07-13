В Украине 18% судей подлежат увольнению

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) в течение девяти месяцев проводила оценивание судей относительно их соответствия занимаемой должности.

Результате выявлено, что 10% судей оценивание провалили, передает "Судебная власть Украины".

По состоянию на 11 июля 2018 года по итогам квалификационного оценивания в целом определены результаты 1180 судей местных и апелляционных судов Украины.

Успешно прошли оценивание и подтвердили соответствие занимаемой должности 974 судьи, или 82%. Другие 206 судей, или 18%, подлежат увольнению или уже уволенные", - говорится в сообщении.

По данным ВККСУ, 93 судьи, или 8%, уволены по собственному желанию во время процедуры оценивания. Еще 113 судей, или 10%, не подтвердили соответствия занимаемой должности: 78 судей не сдали экзаменов, 35 - не прошли собеседований с членами Комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода

"Судей, для которых начато оценивание, но нет окончательных результатов из причин объявления перерыва или приостановления квалификационного оценивания - 252", - указано в сообщении.

В отношении 185 судей квалификационное оценивания остановлено, в частности, из-за имеющихся выводов Общественного совета добродетели, что не соответствуют требованиям к их оформлению.

Кроме того, в ближайшие недели ожидается перевод без конкурса судей, которые успешно прошли квалификационное оценивание, в новосозданные суды первой и второй инстанций.

Напомним, полтысячи судей отправят на проверку моральных качеств.