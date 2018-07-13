В кассы киевского метрополитена выстроились огромные очереди

На многих станциях метро образовались огромные очереди: киевляне хотят пополнить карты по старой цене.

Об этом сообщает The-Village.

Накануне подорожания проезда горожане и гости столицы начали массово скупать проездные карты метро и оплачивать на них будущие поездки по еще действующей цене. При этом также действует система скидок.

В связи с этим в вестибюлях станций киевского метро выстроились "километровые" очереди пассажиров.

Чтобы обеспечить потребности всех пассажиров, "Киевский метрополитен" привлек максимальное количество работников. На станциях весь день будут работать все кассовые окна.

Напомним, Киевсовет одобрил повышение тарифов на проезд в городском транспорте.