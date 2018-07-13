Сегодня украинцу Олегу Сенцову исполняется 42 года. Имя кремлевского узника сегодня звучит со всех влиятельных международных трибун.

На последних саммитах НАТО и Украина-ЕС освобождение Сенцова, Сущенко, Балуха и всех украинцев, которых удерживает Кремль, было в числе приоритетов.

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Напомним, Олег Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.