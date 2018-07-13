Оператор донецкой полиции спасла позвонившего мужчину от самоубийства

Мужчина намеревался прыгнуть с моста в Донецкой области, однако в последний момент решил позвонить в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

"Житель Дружковки хотел прыгнуть с моста, но в последние минуты решил позвонить в полицию и попросить помощи. Девушка-оператор успокоила и поддержала мужчину в сложное для него время", - говорится в сообщении.

Оператор полиции узнала, где именно находится мужчина и что именно стало причиной решения прыгнуть с моста.

"24-летний гражданин рассказал, что у него есть 3-е детей, но из-за ссоры с женой не в силах жить. Виной тому стала ревность", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что девушка сумела успокоить собеседника и все время удерживала его на линии до приезда правоохранителей на место инцидента.

По приезду на место происшествия, полицейские отвели его в безопасное место.

Напомним, полиция задержала в Киеве мужчину, который в масках "Человека-паука" и "Бэтмена" грабил различные кредитные учреждения.