Советский прапорщик сможет приехать в Украину в течение нескольких месяцев

Группа, которая отправилась к найденному в марте этого года в Афганистане Игорю Белокурову, украинцу, попавшему в плен 30 лет назад.

Об этом сообщает "112 Украина".

У Белокурова амнезия в результате полученной ранее контузии.

"Он пережил 30 лет таких, что... Я с ребятами каждый день на связи был, слава Богу, что они возвращаются. Он был контужен, когда разделся - был в шрамах, его сильно били. Он помнит только подрыв на БТР, у него на голове шрам от приклада, у него амнезия, полная потеря памяти. Он по мере того, как общается с нашими ребятами - к нему возвращается память. Когда он смотрел обращение мамы - два слова повторял "Украина", "мама" и плакал", - сообщил Куницын.

За годы жизни в Афганистане Белокуров открыл мастерскую, в которой чинит местным жителям технику, и имеет пятерых детей.

У Белокурова есть только внутренний паспорт. Окончательно его личность будет подтверждена после проведения теста ДНК, для которого он уже сдал образец. Результаты ожидаются через несколько дней, после чего будет начата подготовка документов, необходимых для его поездки в Украину.

Отмечается, что прапорщика Игоря Белокурова нашли участники украинской геологической экспедиции, которая осуществляла поиск водоносных пластов на территории Афганистана. Геологи обратили внимание на славянскую внешность мужчины. За годы жизни в Афганистане он практически полностью забыл украинский язык, однако смог рассказать, что попал в плен к моджахедам в ходе боевой операции и чтобы выжить, впоследствии принял ислам, выбрав себе новое имя Амредина. Также он упомянул в разговоре название "Волынь". Сделав вывод, что он родом из этого региона, видео с разговором передали в Волынскую организацию союза ветеранов Афганистана, которая смогла установить личность украинца и найти его родственников.

Напомним, Украина может увеличить количество военных в Афганистане.