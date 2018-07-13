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Как провести вечер пятницы, - советы от Супрун

Как провести вечер пятницы, - советы от Супрун
Ульяна Супрун / Фото: nv.ua

Без смартфона и алкоголя

13.07.18 43
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Расслабиться и отдохнуть в пятничный вечер после насыщенной трудовой недели можно и не за бокалом в душном заведении.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Если ищете, как провести вечер пятницы интересно, насыщенно, а главное - с пользой для здоровья - вот несколько идей! Отличная альтернатива, чтобы расслабиться и отдохнуть не за бокалом в душном заведении", - говорится в сообщении.

Погуляйте в местах, где никогда не были

Прогулки и свежий воздух, даже в жаркую погоду, необходимые для нашего организма.

"Даже критически необходимы после недельного сидения в офисах. Отыщите в вашем городе красивые и уютные парки, скверы или дворики, где можно прогуляться и проветрить голову после напряженной недели", - отмечает Супрун.

При этом не забудьте спрятать свой смартфон.

А на выходные можно даже запланировать путешествие по Украине, ведь у нас столько увлекательных видов.

Выйдите на пробежку или покатайтесь на велосипеде

Физическая активность - это всегда хорошо! Во-первых - это лучший способ снять стресс после рабочего дня. Во-вторых, даже 30 минут регулярных занятий спортом в день увеличат вашу жизнь на два года.

"Не ждите до понедельника, чтобы начать делать это. Пятница также замечательный день!" – подчеркивает глава Минздрава.

Насладитесь полезной пищей

По словам Супрун, если вы все же запланировали встречу с друзьями в любимом заведении или ужин дома, для блюд на ужин выберите продукты, которые входят в состав Средиземноморской диеты. Она очень полезна и достаточно доступна, особенно летом.

Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба, птица и молочные продукты. Кроме того, такое питание поддержит вашу сердечно-сосудистую систему и снизит риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств.

Узнайте об изменениях в системе здравоохранения

По словам Супрун, социологические опросы говорят, что среди всех изменений, которые происходят в стране, украинцы больше осведомлены именно о трансформации системы здравоохранения. Впрочем, эти изменения касаются всех.

Поспите вдоволь

Действительно, иногда лучше пожертвовать насыщенным вечером, чтобы восстановить силы. Здоровый сон необходим всем. Поэтому если у вас была напряженная неделя - ложитесь спать пораньше.

Напомним, Супрун предупреждает: смартфономания опасна для здоровья.

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