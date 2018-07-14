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Ситуация на Донбассе

На Донбассе – 24 обстрела

На Донбассе – 24 обстрела
Фото: Минобороны Украины

Ранены двое украинских военных

14.07.18 50
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За прошедшие сутки, 13 июля, оккупанты 24 раза обстреливали на Донбассе украинские позиции, в том числе 2 раза - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

На луганском, попаснянском, светлодарском и горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений ООС в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганське и Южное. При этом, противник применил по защитникам Новолуганського 82-мм миномет и выпустил в их сторону 8 мин.

На донецком направлении, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировали на мариупольском направлении: оккупанты 12 раз нарушили "хлебное перемирие". 

Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям возле населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик, в том числе из 120-мм минометов, запрещенных Минскими договоренностями.

По данным разведки, 4 оккупанта ранены.

В течение текущих суток боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на луганском, донецком и мариупольском направлениях.

Отметим, 12 июля оккупанты 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из-тяжелого вооружения.

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