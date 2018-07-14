В Киеве с сегодняшнего дня проезд подорожал вдвое

В Киеве с субботы, 14 июля, действуют новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Об этом говорится в распоряжении КГГА.
Так, пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом и бесконтактными картами, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае единоразового приобретения 50 поездок). Разовый же билет будет стоить 8,00 гривен.
Теперь срок действия бесконтактных карточек продлен с 6 до 12 месяцев и будет считаться от даты последнего использования, а не пополнения карты. За один раз карту можно пополнить максимум на 50 поездок, при этом общее число поездок на карточке не может превышать 100.
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Также отмечается, что пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за одну поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.
"Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 гривен", - сообщили в КГГА.
Кроме этого, в метро вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривен).
Приобретенные по старому тарифу жетоны и проездные билеты будут действовать до конца июля. Кроме того, до конца июля пассажиры смогут обменять жетоны для проезда в метро старого образца на новые без доплаты.
Ранее у здания киевской мэрии прошли два митинга из-за поднятия цен на проезд.