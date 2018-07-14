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Главная » Страна » В Киеве с сегодняшнего дня проезд подорожал вдвое

В Киеве с сегодняшнего дня проезд подорожал вдвое

В Киеве с сегодняшнего дня проезд подорожал вдвое
Фото: kievvlast.com.ua

В метро вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации

14.07.18 312
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В Киеве с субботы, 14 июля, действуют новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте. Об этом говорится в распоряжении КГГА.

Так, пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом и бесконтактными картами, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривен (в случае единоразового приобретения 50 поездок). Разовый же билет будет стоить 8,00 гривен.

Теперь срок действия бесконтактных карточек продлен с 6 до 12 месяцев и будет считаться от даты последнего использования, а не пополнения карты. За один раз карту можно пополнить максимум на 50 поездок, при этом общее число поездок на карточке не может превышать 100.

Также отмечается, что пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за одну поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на 1 вид наземного транспорта). При этом в месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

"Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривен, а в метрополитене - 610 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 гривен; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 гривен", - сообщили в КГГА.

Кроме этого, в метро вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривен).

Приобретенные по старому тарифу жетоны и проездные билеты будут действовать до конца июля. Кроме того, до конца июля пассажиры смогут обменять жетоны для проезда в метро старого образца на новые без доплаты.

Ранее у здания киевской мэрии прошли два митинга из-за поднятия цен на проезд.

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