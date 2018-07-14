Военные инструкторы Нацгвардии Украины в рамках участия в учениях Sea Breeze-2018 проводят тренинги для украинских пограничников и военных из Молдовы и Грузии.



Об этом в субботу, 14 июля, сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины

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Отмечается, что в учениях принимают участие взвод нацгвардейцев военной части 3039 г. Николаева, 6 водолазов и 6 инструкторов.

Фото: ngu.gov.ua

На полигоне Широкий Лан украинские инструкторы проводили практические занятия, в ходе которых "сухопутная" группа отрабатывала огневую, тактическую подготовки, тактическую медицину и военно-инженерное дело.

Фото: ngu.gov.ua

"В нашей группе 5 взводов. Кроме нашего гвардейского, еще пограничники, 2 взвода военных Молдовы и взвод - Грузии. Мы проводим обучение, но все проходит интерактивно, каждый делится своим опытом. Большинство представителей других государств тоже участвовали в боевых действиях, миротворческих операциях. Поэтому такие тренировки полезны для всех", - рассказал инструктор по тактической медицине Нацгвардии Виталий Гарбузенко.

Ранее сообщалось, что в Одессе стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2018. В них примут участие военнослужащие из 19 стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство во имя мира".