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Главная » Страна » Фото Украина купила у Франции вертолеты для МВД за 555 млн евро

Фото Украина купила у Франции вертолеты для МВД за 555 млн евро

<span class="label red">Фото</span> Украина купила у Франции вертолеты для МВД за 555 млн евро
Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Геликоптеры получат Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС

14.07.18 46
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Украина и Франция подписали контракт на продажу 55 вертолетов Airbus Helicopters. Церемония подписания состоялась в Киеве при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщил Владимир Гройсман, вертолеты получат Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС.

С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, а с французской – генеральный исполнительный директор Airbus helicopters Бруно Эвен.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В ходе подписания контракта Гройсман заявил о желании создать в Украине сервисный центр обслуживания авиатехники Airbus.

"Мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украину, но и на другие страны", – сказал премьер.

Он также отметил необходимость рассмотрения возможности кооперации между Украиной и Францией в авиационной отрасли, в частности, по ремонту либо сотрудничества по производству элементов летательных аппаратов.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Отдельно Гройсман обратил внимание на то, что контракт был подписан в День национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, и выразил надежду на то, что "наши отношения будут иметь еще более яркие перспективы".

"Этот контракт дает возможность использовать 55 вертолетов для обеспечения безопасности наших граждан. Это беспрецедентный объем, и он открывает новые возможности сотрудничества", – отметил премьер.

В свою очередь, Аваков выразил удовлетворение тем, что сотрудничество с французской стороной вышло на уровень подписания соглашения.

Отметим, 23 марта 2018 года Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины.

29 мая Аваков подписал от имени Кабинета министров Украины второй этап межправительственного соглашения с Францией о закупке вертолетов Airbus Helicopters.

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