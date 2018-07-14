Украина и Франция подписали контракт на продажу 55 вертолетов Airbus Helicopters. Церемония подписания состоялась в Киеве при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, главы МВД Арсена Авакова и посла Франции в Украине Изабель Дюмон.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Как сообщил Владимир Гройсман, вертолеты получат Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС.



С украинской стороны контракт подписал директор госпредприятия "Хорив-АВИА" Геннадий Балла, а с французской – генеральный исполнительный директор Airbus helicopters Бруно Эвен.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В ходе подписания контракта Гройсман заявил о желании создать в Украине сервисный центр обслуживания авиатехники Airbus.

"Мы будем иметь достаточно серьезный количественный флот вертолетов Airbus, создать в Украине сервисный центр обслуживания вашей авиации, и возможно это будет региональный центр, не только на Украину, но и на другие страны", – сказал премьер.



Он также отметил необходимость рассмотрения возможности кооперации между Украиной и Францией в авиационной отрасли, в частности, по ремонту либо сотрудничества по производству элементов летательных аппаратов.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Отдельно Гройсман обратил внимание на то, что контракт был подписан в День национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, и выразил надежду на то, что "наши отношения будут иметь еще более яркие перспективы".



"Этот контракт дает возможность использовать 55 вертолетов для обеспечения безопасности наших граждан. Это беспрецедентный объем, и он открывает новые возможности сотрудничества", – отметил премьер.

В свою очередь, Аваков выразил удовлетворение тем, что сотрудничество с французской стороной вышло на уровень подписания соглашения.

Отметим, 23 марта 2018 года Арсен Аваков и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подписали соглашение, предусматривающее покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для нужд МВД Украины.

29 мая Аваков подписал от имени Кабинета министров Украины второй этап межправительственного соглашения с Францией о закупке вертолетов Airbus Helicopters.