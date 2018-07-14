В Николаеве из-за нехватки хлора ограничат водоснабжение

В Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора будет ограничено водоснабжение.
Об этом сообщила пресс-служба Николаевводоканала.
Отмечается, что предприятие разорвало договор о поставках хлора для обеззараживания питьевой воды с единственным украинским производителем - заводом ДнепрАзот.
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Руководство завода заявляло, что находится в режиме "вынужденного простоя" из-за высоких цен на газ.
Ограничение на поставки воды в Николаеве введут с 10:00 утра 16 июля до нормализации поставок жидкого хлора.
Ранее в Киевводоканале предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на ДнепрАзоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.