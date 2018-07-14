Главу Перечинской РГА после смертельного ДТП отстранили от должности

Главу Перечинской РГА Виктора Олефира, который совершил смертельное ДТП, отстранили от должности.



Об этом в субботу, 14 июля, сообщается на сайте председателя Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля.



По его словам, в Киев уже направлены материалы на увольнение Олефира.



Чиновник задержан и находится в СИЗО.



"По моей инициативе прокуратура и полиция будут настаивать в суде на его аресте… Я лично прошу прощения у потерпевших и их родственников за поведение председателя РГА и выражаю им искренние соболезнования. Обещаю, что Виктор Олефир ответит за преступление по всей строгости закона", - заявил он.

Кроме этого, Москаль сообщил телеканалу 112 Украина, что перед смертельным ДТП Олефир врезался в легковой автомобиль, но его отпустили из-за высокой должности.



В свою очередь, полиция Закарпатской области уже опровергла данную информацию. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Закарпатской области.



Начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Роман Стефанишин, заявил, что звонок о ДТП в полицию был, однако на месте происшествия правоохранители не обнаружили самих участников аварии.



"В тот вечер на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в с. Ворочово Перечинского района. На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет", - заявил Стефанишин.



Сегодня по данному факту начата служебная проверка, правоохранители разыскали заявителя и пригласили его для выяснения всех обстоятельств в ГУНП в Закарпатской области.



Мужчину опросили, он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер.

Напомним, в городе Перечин пьяный Виктор Олефир наехал на двух женщин. Одна из них умерла.