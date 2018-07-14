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Главная » Страна » Часть французских вертолетов должны пойти ВСУ, - Порошенко

Часть французских вертолетов должны пойти ВСУ, - Порошенко

Часть французских вертолетов должны пойти ВСУ, - Порошенко
Петр Порошенко/Фото: president.gov.ua

Геликоптеры могут усилить возможности сектора безопасности Украины

14.07.18 34
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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с исполнительным директором Airbus Helicopters Брюно Ивеном заявил, что поставка вертолетов компании Airbus Helicopters может усилить возможности сектора безопасности Украины.

В связи с этим президент предложил внести дополнения в соглашение, сообщает в субботу, 14 июля, пресс-служба президента.

В частности, Порошенко высказал несколько предложений к основному соглашению, подписание которого должно состояться через месяц. Он акцентировал внимание на потребностях ВСУ в вертолетах.

"Мы бы просили, чтобы часть этого контракта, часть вертолетов, могла бы пойти для Вооруженных сил Украины", - отметил президент и добавил, что поручил внести уточнения по комплектации вертолетов для этих целей.

Также президент заявил о потребностях в вертолетах для оказания медуслуг в селах, особенно в горной местности.

"Кроме указанных целей, которые заложены, которые могут выполнять вертолеты, нам очень нужно развитие сельской медицины в горных районах - Прикарпатье, Закарпатье и Львовской области. Также я думаю, что это будет учтено", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина и Франция подписали контракт на поставку вертолетов. Контракт дает возможность получить 55 современных вертолетов, которые будут использоваться в системе безопасности. Сумма сделки составит 555 млн евро.

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