В Крыму оккупанты на два дня раньше отпустили политзаключенного Рамазанова

В аннексированном Крыму политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремизме, выпустили из СИЗО.
Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля на своей странице в соцсети Facebook.
На одном из судебных заседаний политзаключенный рассказывал, что его пытали, ему ломали пальцы, надевали пакет на голову.
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Ранее "суд" отклонил ходатайство следователя на продление меры пресечения, потому как 16 июля должен был истечь максимальный срок заключения под стражей Рамазанова согласно вменяемому ему преступлению средней тяжести в полгода.
Рамазанова обвиняли в распространении экстремистских высказываний с помощью интернет-рации Zello, а также незаконное хранение патронов. Сам Исмаил Рамазанов своей вины не признавал.
Отметим, ранее оккупационный Железнодорожный районный "суд" Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору.