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Главная » Страна » В Крыму оккупанты на два дня раньше отпустили политзаключенного Рамазанова
Освобождение заложников Кремля

В Крыму оккупанты на два дня раньше отпустили политзаключенного Рамазанова

В Крыму оккупанты на два дня раньше отпустили политзаключенного Рамазанова
Исмаил Рамазанов/Фото из открытых источников

Его обвиняли в распространении экстремистских высказываний с помощью интернет-рации Zello

14.07.18 18
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В аннексированном Крыму политзаключенного крымского татарина Исмаила Рамазанова, обвиняемого в экстремизме, выпустили из СИЗО.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля на своей странице в соцсети Facebook.

На одном из судебных заседаний политзаключенный рассказывал, что его пытали, ему ломали пальцы, надевали пакет на голову.

Ранее "суд" отклонил ходатайство следователя на продление меры пресечения, потому как 16 июля должен был истечь максимальный срок заключения под стражей Рамазанова согласно вменяемому ему преступлению средней тяжести в полгода.

Рамазанова обвиняли в распространении экстремистских высказываний с помощью интернет-рации Zello, а также незаконное хранение патронов. Сам Исмаил Рамазанов своей вины не признавал.

Отметим, ранее оккупационный Железнодорожный районный "суд" Симферополя отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении по первому приговору.

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