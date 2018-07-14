За право строить метро на Виноградарь в Киеве поборются три компании

Заявки на тендер на строительство метро на Виноградарь в Киеве подали три компании. Об этом говорится на сайте Prozorro.

Срок подачи заявок завершился в пятницу 13 июля.

Заявки подали три компании: "Интербудтоннель" (конечный бенефициар - Владимир Петрук), "Киевметрострой" (конечные бенефициары - Владимир Петренко и Сергей Кияшко) и "Строительная компания "Адамант" (конечные бенефициары - Олег Березовский, Константин Буденный, Андрей Стальный).

По контракту подрядчик должен будет построить две станции - "Мостицкую" и "Проспект Правды", а также участок вилочного ответвления в сторону следующей станции "Виноградарь".

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Ожидаемая стоимость строительства - 5,99 млрд грн. Победителя будут определять не только по цене, а и по срокам выполнения работ. Потенциальные подрядчики готовы построить станции за 18-26 месяцев. Аукцион, на которых планируют выбрать подрядчика, назначен на 20 августа.

Ранее глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский заявил, что две новые станции киевского метро на Виноградаре построят и откроют к концу 2019 года.