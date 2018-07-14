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Фото Пьяный пилот вертолета обесточил пять сел на Черниговщине

<span class="label red">Фото</span> Пьяный пилот вертолета обесточил пять сел на Черниговщине

Вертолет задел хвостом линии электропередач

14.07.18 76
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В пятницу, 13 июля, вертолет Ми-2 задел линию электропередач возле села Лидин Черниговской области и вынужден был совершить аварийную посадку. В результате без электроэнергии остались 5 сел. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Вертолет "Ми-2" проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт и совершил аварийную посадку. После этого мужчина покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе", - говорится в сообщении. 

За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области, который документов на право управления вертолетом не предоставил и объяснил, что они находятся по месту его проживания. По результатам медицинского осмотра пилот имел признаки алкогольного опьянения. Сейчас он находится в больнице, у него повысилось давление. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.281 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий). Мужчине грозит штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

В пятницу, 13 июля, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет. Пилот погиб.

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