Водитель не справился с управлением

В субботу, 14 июля, в Харькове водитель легковой машины сбил на тротуаре ребенка в коляске. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В результате ДТП пятимесячного малыша выбросило из коляски. 20-летняя мать мальчика в результате аварии не пострадала. Из-за волнения девушка потеряла сознание. Пострадавших госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 18.00 на проспекте Гагарина. Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на тротуар и зацепил коляску, в которой находился малыш.

О состоянии ребенка не сообщается.

Напомним, в городе Перечин пьяный глава местной РГА Виктор Олефир наехал на двух женщин. Одна из них умерла.