Кличко: 75 киевских мостов нуждаются в ремонте

В Киеве 75 мостов находится в предаварийном состоянии. Для их полноценного ремонта требуются миллиарды гривен, которых город не имеет в своем распоряжении. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Новому Времени.

Мэр напомнил, что реконструкция только одного Шулявского моста обойдется в 1 млрд грн.

"Сделали обследование 75 мостов находятся в предаварийном состоянии. Вы можете себе представить один - более одного миллиарда, а 75? Сколько денег нужно вкладывать только в мосты!" - подчеркнул Кличко.

Еще более миллиарда гривен требуется на ремонт коллектора, без которого, по словам мэра, "существование Киева невозможно".

"Этого мы не видим. Мы открываем воду в кране, а откуда она пришла, куда она идет, никого не интересует. Важно, чтобы она была. Для этого нужно создать инфраструктуру. Коллектор был в аварийном состоянии с 1999 года. Мы в прошлом году запустили вторую нитку коллектора. Это очень важно", - рассказал Кличко.

Он добавил, что в Киеве из 1667 км дорог уже отремонтировали треть. При этом 500 км из них реконструировали за два последних года.

"Если в 2018-м отремонтируем еще 300 км, почти половина дорог, которые есть в Киеве, будут соответствовать европейским стандартам. Это новые покрытия и дорожки, тротуары и освещение. И киевляне уже это видят", - подчеркнул Кличко.

Напомним, советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.