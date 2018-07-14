Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Кличко: 75 киевских мостов нуждаются в ремонте

Кличко: 75 киевских мостов нуждаются в ремонте

Кличко: 75 киевских мостов нуждаются в ремонте
Виталий Кличко / Фото: Facebook.com/merkieva

На реконструкцию столичной инфраструктуры требуются миллиарды гривен

14.07.18 9
000

В Киеве 75 мостов находится в предаварийном состоянии. Для их полноценного ремонта требуются миллиарды гривен, которых город не имеет в своем распоряжении. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью Новому Времени.

Мэр напомнил, что реконструкция только одного Шулявского моста обойдется в 1 млрд грн.

"Сделали обследование 75 мостов находятся в предаварийном состоянии. Вы можете себе представить один - более одного миллиарда, а 75?  Сколько денег нужно вкладывать только в мосты!" - подчеркнул Кличко.

Еще более миллиарда гривен требуется на ремонт коллектора, без которого, по словам мэра, "существование Киева невозможно".

 "Этого мы не видим. Мы открываем воду в кране, а откуда она пришла, куда она идет, никого не интересует. Важно, чтобы она была. Для этого нужно создать инфраструктуру. Коллектор был в аварийном состоянии с 1999 года. Мы в прошлом году запустили вторую нитку коллектора. Это очень важно", - рассказал Кличко.

Он добавил, что в Киеве из 1667 км дорог уже отремонтировали треть. При этом 500 км из них реконструировали за два последних года.

"Если в 2018-м отремонтируем еще 300 км, почти половина дорог, которые есть в Киеве, будут соответствовать европейским стандартам. Это новые покрытия и дорожки, тротуары и освещение. И киевляне уже это видят", - подчеркнул Кличко.

Напомним, советник главы Укравтодора Александр Кава заявил о том, что девять тысяч мостов в Украине находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
При полном параде: в Киеве прошел велопарад девушекКиев вошел в рейтинг самых дорогих для жизни городовМетро на киевский Виноградарь обойдется в 6,3 млрд грн
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 5418
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 59747
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 7967
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 11531
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11842
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 17526
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 7861
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21585
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4676
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10755
  1. Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов 22609 / 24567
  2. Британская полиция нашла бутылку с "Новичком" 16758 / 18696
  3. С видом на море. Как Украина возрождает военно-морской флот 3697 / 3938
  4. NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад 3697 / 4330
  5. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 2870 / 4071
  6. Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 4 млрд долларов 22 женщинам, заболевшим раком 2733 / 3089
  7. Советский прапорщик сможет приехать в Украину в течение нескольких месяцев 2248 / 2817
  8. Ученые выяснили, каким был последний ужин 5000-летней мумии 2226 / 2544
  9. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2202 / 7861
  10. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1913 / 4470
  1. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 40 / 4071
  2. Южная Корея подняла военную авиацию из-за российских самолетов 37 / 24567
  3. Британская полиция нашла бутылку с "Новичком" 31 / 18696
  4. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 14 / 4470
  5. Россия произвела 20 тонн "Новичка", для убийства нужно 2 миллиграмма, - создатель вещества 9 / 1410
  6. На Землю обрушится мощная магнитная буря 8 / 2805
  7. Суд обязал Johnson & Johnson выплатить 4 млрд долларов 22 женщинам, заболевшим раком 8 / 3089
  8. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 7 / 1634
  9. Советский прапорщик сможет приехать в Украину в течение нескольких месяцев 7 / 2817
  10. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 7 / 21585
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.