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Главная » Страна » На стройке в Польше погиб украинец

На стройке в Польше погиб украинец

На стройке в Польше погиб украинец
Фото: Getty Image

Мужчина упал с крыши

14.07.18 133
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В субботу, 14 июля, в польском городе Шамотулы (Великопольское воеводство) на стройке погиб украинец. Об этом сообщает Польское радио.

По предварительной информации, мужчина, который работал на стройке супермаркета, упал с крыши и погиб на месте. Обстоятельства трагического инцидента выясняет полиция, прокуратура и государственной инспекция труда. 

"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сообщила представитель местной полиции Эвелина Грабова.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3,2 млн граждан Украины, а всего в трудовой миграции на сезонной основе принимают участие около 9 млн наших соотечественников.  

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