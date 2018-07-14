На стройке в Польше погиб украинец

В субботу, 14 июля, в польском городе Шамотулы (Великопольское воеводство) на стройке погиб украинец. Об этом сообщает Польское радио.

По предварительной информации, мужчина, который работал на стройке супермаркета, упал с крыши и погиб на месте. Обстоятельства трагического инцидента выясняет полиция, прокуратура и государственной инспекция труда.

"Мы получили сообщение, чтобы в связи со случаем на здании, обеспечить приземление вертолета. Оказалось, что 52-летний мужчина, гражданин Украины, после падения с крыши, скончался на месте", - сообщила представитель местной полиции Эвелина Грабова.

Напомним, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, на постоянной основе за рубежом трудоустроены более 3,2 млн граждан Украины, а всего в трудовой миграции на сезонной основе принимают участие около 9 млн наших соотечественников.