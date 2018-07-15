На одной из баз отдыха в Донецкой области прогремел взрыв

Сегодня ночью около 03:00 прогремел взрыв на одной из баз отдыха в Лиманском районе Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
В результате взрыва неизвестного предмета пострадали двое жителей Краматорска: 38 - летний мужчина и его 35 - летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы.
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Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства ранения людей.
Напомним, в Харькове взорвали машину топ-менеджера крупной фабрики.