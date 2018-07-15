Украинские миротворцы отмечают свой праздник

Верховная Рада Украины 21 мая 2013 года, поддержала постановление № 292-VII "Об установлении Дня украинских миротворцев". Государственный праздник установлен с целью чествования мужества и победы, образцового выполнения служебных обязанностей, верности присяге участников миротворческих операций, а также почтение памяти миротворцев, погибших при исполнении обязанностей в составе миротворческого контингента и миротворческого персонала.

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За 25 лет украинские миротворцы приняли участие в операциях в: Косово, Боснии и Герцеговине, Восточной Славонии, Анголе, Македонии, миссии ОБСЕ в Косово, Гватемале (МИНУГУА), Таджикистане, Афганистане, полуострове Превлака (Хорватия), Кувейте, Сьерра-Леоне, миссии ОБСЕ в Грузии, Приднестровье, Ираке, Ливане, Эфиопии и Эритрее, миссии ООН в Грузии, Судане, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго и других.

Начиная с 1992 года около 40 000 военнослужащих Вооруженных сил Украины приняли участие в международных миротворческих операциях. За это время погибли 50 военнослужащих ВСУ.

Отметим, Международный день миротворцев отмечается ежегодно 29 мая.

Напомним, Захарченко грозится расстреливать миротворцев ООН на Донбассе.