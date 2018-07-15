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Главная » Страна » Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко

Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко

Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент считает, что идея автокефалии сейчас в Украине является именно той, которую нельзя остановить

15.07.18 227
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Церковь в Украине должна быть независимой от государства, а особенно - от иностранного.

Это отметил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Зарванице Тернопольской области во время Общенационального паломничества, передает его пресс-служба.

"Речь идет не о создании государственной церкви. Церкви были и будут независимыми от государства, как это и предусмотрено Конституцией. Я твердо стою на том, чтобы церковь в Украине была независимой от государства, особенно, от государства иностранного. Это я говорю вам, и об этом я написал понтифику", - сказал Порошенко, говоря об автокефалии Украинской Православной Церкви.

Также президент добавил, что на днях государственный секретарь Ватикана сообщил ему, что "Папа Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий".

Порошенко подчеркнул, что идея автокефалии сейчас в Украине является именно той, которую нельзя остановить.

Напомним, Вселенский патриарх считает, что Киевскую митрополию присоединили к Московской церкви в нарушение канонов.

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