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Главная » Страна » Осужденный покончил жизнь самоубийством в Черниговском СИЗО

Осужденный покончил жизнь самоубийством в Черниговском СИЗО

Осужденный покончил жизнь самоубийством в Черниговском СИЗО
Черниговский СИЗО / Фото: Народная Правда

Накануне жена сообщила ему, что начинает процедуру развода

15.07.18 158
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В Черниговском следственном изоляторе произошло самоубийство. В учреждении обнаружили осужденного с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи.

Об этом сообщает УНН.

Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств.

В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.

Напомним, депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться.

 

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