Осужденный покончил жизнь самоубийством в Черниговском СИЗО

В Черниговском следственном изоляторе произошло самоубийство. В учреждении обнаружили осужденного с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи.
Об этом сообщает УНН.
Установлено, что около 5:30 утра в камере Государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор" обнаружен осужденный с имеющимися телесными повреждениями в виде порезов в области шеи. Медицинские работники, прибывшие по вызову в учреждение, констатировали смерть заключенного. Среди прочего установлено, что осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, поэтому он находился в подавленном состоянии. Оценку действиям персонала Черниговского СИЗО из-за чрезвычайного события будет предоставлено в ходе расследования уголовных производств.
В настоящее время в производствах назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия.
Напомним, депутат Житомирского облсовета пытался застрелиться.