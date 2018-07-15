Защита осужденного в Крыму украинского "диверсанта" Панова готовит материалы для ЕСПЧ

Его этапируют в Россию

Евгения Панова, осужденного оккупационными властями Крыма по "делу украинских диверсантов", могут этапировать в российскую колонию.

Об этом в эфире UA: Крым сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Его этапируют из Крыма, поскольку на полуострове вообще нет колонии строгого режима. Я думаю, что это делается специально: для того, чтобы прервать связи с семьей, для того, чтобы родственникам, правозащитникам и адвокатам было труднее добраться до этих людей", - отметила Скрипник.

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Она добавила, что приговор обжалуют, а сторона защиты готовит материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.

Напомним, что подконтрольный Кремлю "Верховный суд" Крыма 13 июля приговорил фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.