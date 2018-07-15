Португальская Брага признала Голодомор геноцидом украинцев

Муниципалитет португальского города Брага признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает "Голос Украины".
Среди многих вопросов, которые рассмотрели депутаты, была трагическая судьба Украины. Большинством голосов они признали Голодомор 1932-1933 геноцидом украинского народа.
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Официальные результаты по позициям местных партийных ячеек будут опубликованы, однако известно, что коммунисты проголосовали против.
Напомним, стало известно, когда начнут и когда построят вторую очередь Музея жертв голодоморов.