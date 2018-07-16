В Сумской области вновь разбился самолет

Во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий в Сумской области потерпел крушение легкомоторный самолет "Х-32 Бекас".
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В результате падения самолета погиб пилот.
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"15 июля в 20 час. 07 мин. вблизи с. Зарудье Роменского района во время опрыскивания ядохимикатами сельхозугодий произошло падение легкомоторного самолета "Х-32 Бекас", в результате чего погиб пилот", – говорится в сообщении.
Пока причина падения самолета устанавливается.
Напомним, ранее, около села Николаевка Сумской области разбился одноместный самолет.
Предварительно установлено, что самолет обрабатывал поля кукурузы.