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Фото В Киеве горел хостел, пострадали 6 человек

<span class="label red">Фото</span> В Киеве горел хостел, пострадали 6 человек
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Пожар возник в двухэтажном административном здании

16.07.18 312
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В Киеве из-за пожара в хостеле, произошедшего вечером 15 июля, пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Пожар возник в двухэтажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В 20:08 пожар на площади 100 кв. м был локализован, в 20:17 – ликвидирован.

"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение Ощадбанка в Соломенском районе.

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