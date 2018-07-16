В Киеве из-за пожара в хостеле, произошедшего вечером 15 июля, пострадали шесть человек.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
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Пожар возник в двухэтажном административном здании на ул. Кибальчича, 11-В.
Фото: kyiv.dsns.gov.ua
В 20:08 пожар на площади 100 кв. м был локализован, в 20:17 – ликвидирован.
"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.
Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в отделение Ощадбанка в Соломенском районе.