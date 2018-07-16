Сегодня утром, 16 июля, террористы обстреляли бронированный автомобиль "Кугуар" пограничников вблизи КПВВ "Майорск".



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.



"Сегодня на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" в 6:00 утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда "Майорск", с временно оккупированной территории Украины был обстрелян пограничный наряд из состава Объединенных сил, двигавшийся на бронеавтомобиле "Кугуар" к блокпосту первого оборонительного рубежа "Майорское"", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников.



В результате обстрела никто из пограничников не пострадал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В свою очередь, помощник главы ГПСУ Олег Слободян добавил в Facebook, что в целом за время российской агрессии против Украины бронированные "Кугуары" спасли жизнь уже не менее 15 пограничникам.



Отметим, что за прошедшие сутки боевики 29 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий ранен один военнослужащий ВСУ.