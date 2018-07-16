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Ситуация на Донбассе

Фото Боевики на Донбассе обстреляли "Кугуар" пограничников

<span class="label red">Фото</span> Боевики на Донбассе обстреляли "Кугуар" пограничников
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В результате обстрела никто не пострадал

16.07.18 141
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Сегодня утром, 16 июля, террористы обстреляли бронированный автомобиль "Кугуар" пограничников вблизи КПВВ "Майорск".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"Сегодня на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" в 6:00 утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда "Майорск", с временно оккупированной территории Украины был обстрелян пограничный наряд из состава Объединенных сил, двигавшийся на бронеавтомобиле "Кугуар" к блокпосту первого оборонительного рубежа "Майорское"", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Отмечается, что одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников.

В результате обстрела никто из пограничников не пострадал.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В свою очередь, помощник главы ГПСУ Олег Слободян добавил в Facebook, что в целом за время российской агрессии против Украины бронированные "Кугуары" спасли жизнь уже не менее 15 пограничникам.

Отметим, что за прошедшие сутки боевики 29 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате боевых действий ранен один военнослужащий ВСУ.

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