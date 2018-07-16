Следователи нашли в квартире еще и марихуану

В Киеве полицейские разоблачили организаторов виртуальной порностудии.



Как сообщили столичные правоохранители, после проведения обыска в одной из квартир в центре столицы разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.





"Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порностудию, в которой "работали" восемь моделей. Эротическое видео с девушками транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно пять долларов", - сообщил и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г. Киеве, Алексей Гаврилюк.

Из "порноквартиры" были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещдоки.

Кроме того, следователи нашли в квартире марихуану.



Организаторов бизнеса задержали, по решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее харьковская областная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 69-летнего мужчину за хранение и распространение видеопродукции, содержащей детскую порнографию.