В Киеве появился крохотный фонтан

В центре Киева на ул. Владимирской, 40/1, появилась новая мини-скульптура в рамках проекта "Шукай" Юлии Бевзенко - "Киевский фонтан" высотой всего 14 см и весом 1,8 кг. Это крохотная копия фонтана в сквере у Золотых Ворот.
Необычный проект под названием "Шукай", в рамках которого по всей столице появятся миниатюрные скульптуры, стартовал в январе 2018 года.
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Первую скульптуру открыли возле ресторана на пересечении ул. Городецкого и Заньковецкой: это изготовленная из бронзы котлета по-киевски, из которой на тарелочку вытекает масло. Рядом со скульптуркой размещен QR-код, считав который, можно узнать много интересной информации о любимом киевлянами и гостями города блюде.
В феврале открыли новый мини-символ Киева – каштан. Его разместили на здании Киевской администрации.
Всего планируется двенадцать маленьких символов.