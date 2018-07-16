В Нафтогазе рассказали, что предложат Газпрому на переговорах

Нафтогаз планирует предложить Газпрому транзит газа по своей территории после 2019 года по европейским правилам.



Об этом сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире радио Новое время.



Предложение планируется сделать на трехсторонних переговорах по транзиту газа с РФ при участии ЕС, которое состоится 17 июля в Берлине.

"Мы едем с главным нашим предложением – это применить европейские правила по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы будем настаивать, чтобы Газпром работал и в Украине по тем же правилам, по которым Газпром работает и в Европе", - сказал Витренко.



Он уточнил, что требование касается тарифов на транзит газа, бронирования мощностей, и обмена данными.



"Вот все-все-все, как в Европе, так и у нас", - добавил он.

По мнению Витренко, такой подход позволит снять дискуссии о том, что предложения украинской стороны якобы являются необоснованными.



Отмечается, что украинскую сторону на переговорах будут представлять министр иностранных дел Павел Климкин и председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. Российскую делегацию возглавят министр энергетики РФ Александр Новак и представители Газпрома.

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.