Столичный фуникулер опять закрывают

В Киеве фуникулер будет закрыт больше месяца из-за проведения технических работ.



Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".



"Каждый год наш столичный фуникулер требует технического осмотра, проведение регламентных работ и испытаний. Следовательно, он прекращает свою работу с 17 июля по 23 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

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Тем не менее на предприятии не исключают, что проведение работ могут завершить раньше намеченной даты.

Напомним, в январе столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов. В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад.