Омбудсмен просит Порошенко обменять украинских рыбаков на российских моряков "Норда"

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норд" на украинских моряков судна "ЯМК-0041".



Об этом говорится на сайте омбудсмена.



"По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов граждан Украины для выезда за границу. Об этом, в соответствии с имеющимися у меня сведений, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - заявила Денисова.

Учитывая указанное, она обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норд", которые были задержаны украинскими пограничниками в Азовском море, на моряков судна "ЯМК-0041".



По словам Денисовой, к ней обращались семьи членов экипажа "ЯМК-0041" с просьбой помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

Суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тыс. гривен. 10 апреля Горбенко вышел из СИЗО.

4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).

Позже в России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".