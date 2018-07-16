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Главная » Страна » Омбудсмен просит Порошенко обменять украинских рыбаков на российских моряков "Норда"

Омбудсмен просит Порошенко обменять украинских рыбаков на российских моряков "Норда"

Омбудсмен просит Порошенко обменять украинских рыбаков на российских моряков "Норда"
Людмила Денисова / Фото: Народный фронт

К Денисовой обращались семьи членов экипажа "ЯМК-0041" с просьбой  помочь вернуть моряков

16.07.18 15
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норд" на украинских моряков судна "ЯМК-0041".

Об этом говорится на сайте омбудсмена.

"По имеющейся у меня информации, капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа находятся в статусе свидетелей и не имеют возможности покинуть территорию полуострова Крым из-за изъятия паспортов граждан Украины для выезда за границу. Об этом, в соответствии с имеющимися у меня сведений, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - заявила Денисова.

Учитывая указанное, она обратилась к Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа "Норд", которые были задержаны украинскими пограничниками в Азовском море, на моряков судна "ЯМК-0041".

По словам Денисовой, к ней обращались семьи членов экипажа "ЯМК-0041" с просьбой  помочь вернуть моряков на материковую часть Украины.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

Суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тыс. гривен. 10 апреля Горбенко вышел из СИЗО.

4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).

Позже в России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".

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