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Главная » Страна » Россия, возможно, готовит нападение на Мариуполь, - Порошенко

Россия, возможно, готовит нападение на Мариуполь, - Порошенко

Россия, возможно, готовит нападение на Мариуполь, - Порошенко
Фото: president.gov.ua

Президент уверен, что агрессор готовит атаки на порты Азовского моря

16.07.18 207
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Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что  Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

Об этом он сказал во время посещения военных учений "Си Бриз-2018", передает пресс-служба президента. 

По его словам, после аннексии Россией Крыма обстановка в черноморском регионе является крайне напряженной, и РФ систематически увеличивает свои военные группировки на оккупированных территориях.

Президент также добавил, что в последнее время существенно усилено присутствие российской группировки в Азовском море.

"Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр в Азовском море кораблей, следующих в украинские порты. Причем, как под украинским флагом, так и иностранные", - рассказал он.

"Мы видим, что это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, провести военную операцию, атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии, атаки на другие порты Азовского моря", - заявил президент.

Именно поэтому, по его мнению, очень важна боеготовность Военно-морских сил Украины. Он также отметил, что совместные учения "Си Бриз-2018" способствуют возрождению ВМС Украины.

Напомним, в период с 29 апреля 2018 года по 9 июля 2018 года Россия задержала для осмотра 93 судна, которые направлялись в порты Украины в Азовском море.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина в Международном арбитраже будет защищать свои права в Азовском море.

 

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