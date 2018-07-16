Минобороны анонсировало проведение новой экспертизы металла миномета "Молот"

Министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого изготовлен ствол миномета "Молот". Это связано с проведением служебного расследования после чрезвычайного происшествия, произошедшего на Ровенском полигоне. Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Ровенском полигоне провели следственный эксперимент с подрывом миномета

"В настоящее время образцы переданы в научно-исследовательскою лабораторию, где происходит их исследования", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 6 июля во время тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне взорвался миномет "Молот". В результате, погибло трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады, которая базируется в Ужгороде. Еще девять человек во время взрыва получили ранения. Решением командования учения приостановлены. Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием.