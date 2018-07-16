Carlsberg, Coca-Cola и Pepsi останавливают производство в Украине

Компании Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепразот.
Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передает "Громадське".
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"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке предприятия", - сказала она.
По ее словам, власть не отреагировала на эту проблему. Проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.
Отметим, завод Днепроазот, который производит жидкий хлор и соляную кислоту, остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепразоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.
Кроме того, в Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора будет ограничено водоснабжение.