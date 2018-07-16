Carlsberg, Coca-Cola и Pepsi останавливают производство в Украине

Компании Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепразот.



Об этом рассказала заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская, передает "Громадське".

"На предприятиях запасов хлора нет, потому что по системе безопасности они не могут их иметь у себя на территории. По состоянию на сегодня уже идет речь об остановке предприятия", - сказала она.



По ее словам, власть не отреагировала на эту проблему. Проблема с нехваткой хлора касается и населения, поскольку без хлорирования воду в краны подавать невозможно.



Отметим, завод Днепроазот, который производит жидкий хлор и соляную кислоту, остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепразоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.

Кроме того, в Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора будет ограничено водоснабжение.