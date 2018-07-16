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Главная » Страна » Отец избил 4-летнюю дочку из-за отказа кушать, ребенок умер

Отец избил 4-летнюю дочку из-за отказа кушать, ребенок умер

Отец избил 4-летнюю дочку из-за отказа кушать, ребенок умер
Фото: portalrebenka.com

Мужчине грозит 8 лет тюрьмы

16.07.18 134
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28-летний отец избил свою 4-летнюю дочь за то, что она отказалась ужинать. Когда девочке стало плохо, ее уложили в постель, а через некоторое время ребенок умер. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Событие произошло в одном из сел Белопольского района. О смерти ребенка сообщили медики. Внимание правоохранителей привлекли синяки на лице девочки. Отец объяснил, что ребенку вечером стало плохо, и он положил его спать. Когда же через некоторое время подошел к кровати - увидел дочь уже мертвой.

Правоохранители выяснили, что ребенка побили из-за отказа поужинать."Повод, из-за которого избили, шокирует - били, потому что девочка отказалась есть картошку с хлебом. Это очень разозлило отца, и он несколько раз ударил ее по голове, сначала пластиковой бутылкой с водой, а затем и рукой. Мать тоже приложила свою руку к "воспитанию". А дальше ребенка действительно положили спать и пошли по делам", - рассказал начальник Белопольского отдела полиции Андрей Анисимов.

Эксперты, которые осматривали девочку, пришли к выводу, что ребенок умер, потому что захлебнулась рвотными массами. По предварительным выводам, вероятно, девочке стало плохо, а рядом не было никого, кто бы вовремя оказал помощь.

Кроме умершего ребенка в семье есть еще двое. Ранее все дети по решению социальных служб были переданы в интернат, потому что условия, в которых они росли, были признаны неудовлетворительными. В мае этого года двух девочек родителям на некоторое время разрешили взять домой.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч.1 ст.121 УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение" и ч.3 ст. 135 "Оставление в опасности". Мужчине объявлено о подозрении, сейчас находится под стражей. За содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно полиция задержала супругов, снимавших порно с собственной четырехлетней дочкой.

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