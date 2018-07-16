Денисова сообщила о состоянии здоровья Сенцова

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом она сообщает РБК-Украина.
Денисова прокомментировала информацию, которая появилась в пятницу, 13 июля, относительно того, что Сенцов якобы умер.
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"Я обратилась и к офису уполномоченного по правам человека РФ в пятницу, и мы спрашивали подтверждение или неподтверждение этой информации. Они сказали, что Сенцов жив и здоров. Я обратилась и к Федотову (председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, - ред.), он спросил в колонии, и ответил, что с Сенцовим все хорошо", - добавила она.
Напомним, в пятницу в Киеве прошла акция в поддержку Олега Сенцова.
Как сообщалось ранее, в Кремле заявили, что письмо матери Сенцова не останется без внимания, а адковат заключенного Дмитрий Динзе сказал, что Путин может рассмотреть вопрос помилования Сенцова через неделю.