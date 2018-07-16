Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg не собираются останавливать производство в Украине

Компании Coca-Cola, PepsiCo и Carlsberg Ukraine опровергли информацию о закрытии производства напитков в Украине из-за отсутствия жидкого хлора для очистки воды после остановки предприятия "Днепроазот". Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителей компании.

"В средствах массовой информации была распространена недостоверная информация о возможной остановке завода компании Кока-Кола Бевериджиз Украина в связи с ситуацией вокруг предприятия "Днепроазот", который является нашим поставщиком. Отмечаем, что завод (Кока-Кола - ред.) работает в обычном режиме, и мы приняли все необходимые меры для обеспечения его непрерывного производства в будущем", - сообщила PR-менеджер Coca-Cola в Украине Наталья Никитина.

По ее словам, на предприятиях компании еще остались запасы веществ для дезинфикации воды. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с альтернативными украинскими и зарубежными поставщиками хлора.

Не собирается останавливать производство в Украине и PepsiCo.

"Все производства компании работают в плановом режиме, полностью удовлетворяя потребности рынка в нашей продукции. Мы внимательно следим за развитием событий вокруг поставки дезинфицирующих веществ, которые используются во всей пищевой отрасли и являются критически важными для обеспечения технологических процессов. Сейчас наши производства полностью обеспечены необходимыми дезинфицирующими веществами для их бесперебойной работы", - заявила руководитель отдела корпоративных коммуникаций PepsiCo Украина Алина Маткивская.

Также не закрывает заводы и Carlsberg Ukraine. В компании сообщили, что уже нашли нового поставщика жидкого хлора и соляной кислоты.

"В результате принятых руководством Carlsberg Ukraine мероприятий по обеспечению поставок соляной кислоты и ее заменителей, на сегодня вероятность возникновения сбоев в работе заводов уже оценивается как невысокая", - сообщили в компании.

Компания призвала правительство вмешаться и решить проблему с хлором, чтобы предотвратить остановку работы многих предприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевводоканал не будет вводить в столице график подачи воды

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны и правительство решат проблему в кратчайшие сроки, чтобы предотвратить остановку работы многих предприятий в высокий сезон, что может привести к значительным убыткам для компаний и недополучению бюджетных средств от налогов", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора Европейской Бизнес Ассоциации Светлана Михайловская заявила, что компании Carlsberg Ukraine, Coca-Cola Ukraine и PepsiCo останавливают производство в Украине в связи с прекращением работы завода Днепроазот.

Завод Днепроазот, который производит жидкий хлор и соляную кислоту, остановился 15 июня. Причина - убыточность предприятия. В Киевводоканале уже предупредили, что из-за прекращения поставок и остановки производства жидкого хлора на Днепроазоте могут быть проблемы с последующим обеззараживанием питьевой воды в столице.

В Николаеве из-за проблем с поставками жидкого хлора уже решили ограничить водоснабжение.