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Главная » Страна » Спасение детей в Таиланде: британский дайвер собирается судиться с Илоном Маском

Спасение детей в Таиланде: британский дайвер собирается судиться с Илоном Маском

Спасение детей в Таиланде: британский дайвер собирается судиться с Илоном Маском
Элн Маск / Фото: peoples.ru

Изобретатель назвал участника спасательной операции "педофилом"

16.07.18 18
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Британский дайвер Верн Ансворт, сыгравший важную роль в спасении 12 детей и их футбольного тренера из затопленной пещеры в Таиланде, собирается подать в суд на американского миллиардера Илона Маска, который назвал его "педофилом". Об этом пишет The Guardian.

Перед этим Ансворт жестко раскритиковал план Маска по эвакуации детей с помощь мини-субмарины, назвав эту идею "пиар-трюком", а подлодку – бесполезной.

В ответ Маск опубликовал твит, в котором пообещал доказать, что его лодка сможет успешно добраться до места, где прятались дети в затопленном пещерном комплексе.

"Прости педо (сленговое сокращение слова "педофил" в английском языке, - ред.), ты сам напросился", — добавил Маск.

В ответ на просьбу других пользователей Twitter изобретатель заявил: "Ставлю доллар с автографом, что так и есть".

После волны критики Маск удалил свои твиты.

Ансворт в свою очередь отметил, что "удивлен и очень рассержен" заявлениями Маска. Он назвал их нападками на всю команду, спасавшую школьников,  и сказал, что намерен подать на изобретателя в суд.

Ансворт утверждает, что сохранил скриншоты твитов Маска и что тот "слетел с катушек". По словам дайвера, его поддерживают люди со всего мира.

"Я не знаю его, никогда не видел и не хочу видеть", — заявил Ансворт.

Напомним, Илон Маск привез спасателям в Таиланд свою мини-субмарину, которая была разработана для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

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