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У Горбатюка поменялась должность в ГПУ

У Горбатюка поменялась должность в ГПУ
Сергей Горбатюк / Фото: РБК-Украина

Вместо департамента спецрасследований Горбатюк возглавил одноименное управление

16.07.18 785
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил Сергея Горбатюка главой управления спецрасследований ГПУ. Об этом он заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Согласно приказу, который был сегодня обнародован, Горбатюк по его заявлению назначен мною на должность начальника следственного управления, которым он и был до моего прихода в Генпрокуратуру", - сказал Луценко.

Он добавил, что в связи с реорганизацией ряда департаментов в Генеральной прокуратуре не были заменены или отстранены следователи в "майдановских делах".

"К сожалению, я не доволен деятельностью бывшего департамента Горбатюка (департамента специальных расследований, возглавляемого Сергеем Горбатюком – ИФ) … Мое решение относительно реорганизации этого и других департаментов является абсолютно необходимым", - сказал генпрокурор на брифинге в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что решение о реорганизации касается не только департамента С.Горбатюка.

"Ни один следователь, ни один прокурор в "делах Майдана" не был сменен или отстранен. Все они как работали, так и работают в тех же делах. Единственное, что сменилось, – это статус Горбатюка", - отметил генпрокурор.

Напомним, на минувшей неделе генпрокурор своим приказом ликвидировал четыре самостоятельных структурных подразделения Генпрокуратуры, среди которых департамент специальных расследований, и создал два управления, в том числе одноименное.

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