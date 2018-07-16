Президент РФ Владимир Путин назвал условие продления газового транзита через Украину. Об этом шла речь на совместной пресс-конференции Путина и президента США Дональда Трампа по результатам встречи в Хельсинки, передает РБК.

Путин отметил, что продление контракта возможно, если Газпром и Нафтогаз решат свой конфликт в Стокгольмском арбитраже. "Я заверил господина президента (Трампа, - ред.) в том, что Россия готова сохранить этот транзит (транзит газа через Украину, - ред.). Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", - заявил Путин.

Напомним, недавно Нафтогаз подал новый иск к Газпрому в Стокгольмский арбитраж на сумму 12 млрд долларов. До этого Газпром подал очередной иск против Нафтогаза.

Отметим, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между Газпромом и Нафтогазом в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины.

Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа Газпром должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В середине июня Газпром заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа через территорию Украины.



В свою очередь в Нафтогазе сообщили, что решение было принято судом без вызова Нафтогаза и, соответственно, без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса.

Кроме того, в Нафтогазе утверждают, что Газпром специально манипулирует словами и подменяет понятия говоря о том, что Высший швейцарский суд кантона Цуг якобы не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.