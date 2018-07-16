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Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях

Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях
Фото: facebook.com/pg/Myroslav.Prodan

У генпрокурора достаточно информации для подозрений

16.07.18 22
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Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана в грубых нарушениях. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должности в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью", - заявил Луценко.

Материалов у генпрокурора достаточно, однако следствие должно предоставить доказательную базу.

"Могу сказать только одно - имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений Продана в должности исполняющего обязанности председателя ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен ее реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю", - сказал Луценко.

Напомним, ранее правоохранители задержали главу подразделения управления Государственной фискальной службы в Винницкой области, который вымогал у предпринимателя 500 тысяч гривен взятки.

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