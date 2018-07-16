Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством

Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством

Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством
Фото: Сергей Пашинский / Фото: Podrobnosti.ua

Ситуацию расследует СБУ

16.07.18 2742
1400

Служба безопасности Украины расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны народного депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге заявил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

Генпрокурор проинформировал, что заявление было передано за подследственностью в СБУ.

"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано за подследственностью в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи.

Ранее издание сообщало, что в Генпрокуратуре подтвердили, что на главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийством. Отмечалось, что секретарь комитета Татьяна Блистив подала в ГПУ заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ведомстве заявили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях.

 

14
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
У Горбатюка поменялась должность в ГПУИз Украины под видом суррогатного материнства массово вывозили младенцевИзвини-подвинься. Почему Луценко хочет отстранить от работы прокурора по делам Майдана
Топ-10
  1. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 6383
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 10967
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 8195
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 14729
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11923
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 18052
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 9019
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 21867
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4755
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 5039
  1. Мексиканское землетрясение позволило обнаружить скрытые храмы ацтеков 3704 / 4216
  2. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 2633 / 2791
  3. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 1779 / 6383
  4. G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17 1650 / 1904
  5. В Туркмении официально запретили алкоголь, - СМИ 1559 / 1793
  6. Грозовые дожди накроют почти всю Украину 1430 / 1700
  7. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 1289 / 5642
  8. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 1245 / 2552
  9. Проигранный бой чемпиона. Как Кличко стал первым мэром, нарушившим негласный договор 1072 / 1351
  10. Королевская семья показала фото крещения принца Луи 1065 / 1192
  1. Дело врачей. Зачем МОЗ создал ЧК 14 / 5642
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 9 / 6383
  3. Португальская Брага признала Голодомор геноцидом украинцев 8 / 679
  4. Страницы прошлого. Что думают об уроках истории украинцы разных поколений 7 / 2314
  5. Церковь в Украине должна быть независимой от государства, - Порошенко 5 / 293
  6. На Закарпатье госбанк борется за гостиницу с предпринимателем 4 / 438
  7. Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии 4 / 2552
  8. Бельгийский магазин возвращает деньги за купленные телевизоры из-за сборной 4 / 2791
  9. "Отмыть" Путина. Политические итоги чемпионата мира по футболу 3 / 529
  10. Хабенский попал в базу Миротворец 3 / 743
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.