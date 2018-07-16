Против нардепа Пашинского открыли уголовное дело за угрозу убийством

Служба безопасности Украины расследует возможные угрозы главы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны народного депутата Сергея Пашинского в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге заявил глава Генеральной прокуратуры Юрий Луценко, передает РБК-Украина.

Генпрокурор проинформировал, что заявление было передано за подследственностью в СБУ.

"Да, действительно, секретарь комитета написала заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано за подследственностью в Службу безопасности Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что в рамках следственных действий может быть применен и детектор лжи.

Ранее издание сообщало, что в Генпрокуратуре подтвердили, что на главу комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского открыли уголовное производство за угрозу убийством. Отмечалось, что секретарь комитета Татьяна Блистив подала в ГПУ заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. В ведомстве заявили, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее, Луценко обвинил главу ГФС Продана в грубых нарушениях.