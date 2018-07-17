Четыре года назад в небе над Донбассом был сбит Boeing-777

На борту были 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа

Авиалайнер Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял плановый рейс MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.

Через 2 часа 49 минут после взлета он рухнул на землю в районе Грабово Донецкой области. Самолет был полностью разрушен, все пассажиры, которые находились на борту, погибли.

На борту были 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Среди погибших: 192 гражданина Нидерландов, 44 гражданина Малайзии, 27 граждан Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 граждан Великобритании, четверо граждан Германии, четверо граждан Бельгии, трое граждан Филиппин, по одному человеку из Канады и Новой Зеландии. На борту были 80 детей.

Для расследования трагедии была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой вошли прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

По их данным, МН17 был сбит ракетой серии 9M38, запущенной из самоходной огневой установки BUK-TELAR с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

Из расследования следует, что самоходная огневая установка BUK-TELAR доставлена в Украину из Российской Федерации и после того, как она была использована для атаки на авиалайнер рейса МН17, была снова возвращена на территорию РФ.

Работа Объединенной следственной группы (JIT) продолжается. G7 призывает Россию сотрудничать, та в свою очередь выводы JIT о "Буке" не признает.

Напомним, G7 призвала Россию немедленно начать сотрудничество по катастрофе МН17.