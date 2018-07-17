В Киеве, на улице Жилянской, 54 на фонарной опоре прохожими был обнаружен питон.
Об этом сообщает Kyiv Animal Rescue Group.
Обнаруживший змею человек обратился в Команду спасения животных.
Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около 2 метров) с фонаря при помощи телескопической палки.
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О факте снятия питона уведомлена полиция.
В настоящий момент питон передан частному специалисту на временное содержание.
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