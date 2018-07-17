В центре Киева произошла стрельба: четверо раненых

Поздно вечером в понедельник, 16 июля, в Киеве на улице Тимирязевской, 1, произошел конфликт со стрельбой. В результате происшествия пострадали 4 человека, передает "Информатор".



Отмечается, что около 23:50 компания людей подъехала на машине, чтобы совершить покупки в магазине, находящемся рядом со входом в Ботанический сад. Клиентов возмутило, что не работал терминал. Из-за этого начался скандал с кассиром.



"Постоянные покупатели заступились за кассира. Между компаниями началась словесная перепалка, переросшая в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на автомобиле в неизвестном направлении", - отмечено в сообщении.

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По данным полицейских, в результате конфликта пострадали четыре человека. Избитых мужчин отправили в больницу. Их жизни ничего не угрожает, а огнестрельных ранений никто не получил.



Позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.



На месте работали медики, патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 5 июля в центре Киева на улице Щусева в собственном авто застрелили 41-летнего подполковника полиции Дмитрия Глушака.

6 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве полицейского.