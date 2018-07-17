На оккупированной части Донецкой области участились случаи вандализма и осквернения могил боевиков "ДНР", а также надругательства над "символами "ДНР", передают "Ведомости Донбасса".



Так, были разрушены 18 могил и 8 крестов на Чулковском (Алексеевском) кладбище в Донецке, на кладбище №3 Зугрэса, на Аллее славы погибших "ополченцев" совершены акты вандализма на 6 могилах, повредили или полностью уничтожили более 25 памятников на кладбище поселка Карла Маркса в Макеевке.

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"На кладбищах "Южное" и "6-Капитальная" и на других кладбищах "ДНР" были разрушены могилы, несколько раз воровали "флаг ДНР" с Аллеи славы погибших "защитников Донбасса", - говорится в сообщении.

Фото: news.dn.ua

В свою очередь, "власти"ДНР" заявляют, что "ранее на территории "ДНР" никогда не совершались подобные "преступления".



Издание утверждает, что "жители временно оккупированных территорий поясняют ситуацию по-своему: "Просто "республику" многие стали ненавидеть. Разочаровались".

Ранее сообщалось, что на оккупированной территории Донецкой области российско-оккупационные войска хоронят погибших граждан РФ на месте бывшего скотомогильника.