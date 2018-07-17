Во Львове еще четыре человека попали в больницу после отравления в Томаш кебаб

Количество пострадавших в результате отравления в кафе быстрого питания "Томаш кебаб" в центре Львова возросло до 29 человек.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам защиты гражданского населения региона.
Из больницы выписали восемь человек, в стационаре остаются 19 человек.
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Еще два человека, среди которых ребенок 17 лет, отказались от госпитализации и находятся на амбулаторном лечении.
У всех пациентов диагностировали пищевую токсикоинфекцию и острую кишечную инфекцию.
Напомним, массовое отравление произошло среди лиц, которые посещали кафе "Томаш кебаб" по улице Кулиша, 10.