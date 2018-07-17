Оккупанты обстреляли Золотое и Гнутово, погиб боец ВСУ

С начала суток, 17 июля, боевики дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один украинский военный.



Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.



"С полуночи в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе, украинскими военными зафиксировано два прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам н. п. Золотое и Гнутово", - отметил он.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов Вооруженные силы Украины понесли потери.



"С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизнь еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 г. р", - сказал он.

Отметим, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил террористы 19 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения.